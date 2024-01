Fora dos gramados desde o dia 06 de janeiro, quando sofreu uma lesão na coxa durante o confronto com o Sunderland, pela Copa da Inglaterra, o volante Joelinton, que passou por uma cirurgia no local, pode estar com os dias contados no Newcastle, ao menos foi o que afirmou o técnico Eddie Howe na coletiva de imprensa. O atleta tem contrato até 30 de junho de 2025.