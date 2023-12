O teste de DNA que reconheceria a possível paternidade de Pelé a Maria do Socorro Azevedo deu negativo, segundo o G1. Os filhos do Rei do Futebol, que morreu em dezembro do ano passado, fizeram o exame por conta da possível paternidade. O ex-jogador chegou a citar possibilidade de ter outra filha em testamento. Pelé respondia na Justiça por uma ação movida por Maria do Socorro na Defensoria Pública do Estado de São Paulo.