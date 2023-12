Os herdeiros de Pelé, morto em 29 de dezembro vítima de um câncer no cólon, concordaram com os termos do testamento deixado pelo Rei do Futebol. A Justiça de São Paulo, por meio de decisão publicada pela juíza Andrea Roman, da 2ª Vara de Família e Sucessões, determinou o cumprimento do documento. A informação foi confirmada ao Estadão pelo advogado Luiz Kignel, representante de Márcia Aoki, viúva de Pelé.