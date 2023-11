Estudantes do Ensino Fundamental e Médio já podem se inscrever na 21ª edição do Concurso Nacional Museu da Imprensa de 2023. O edital homenageia o Rei Pelé, que morreu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos. Os dois primeiros colocados de três categorias serão premiados com um celular cada.