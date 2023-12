O Brasil é pentacampeão mundial de beach tennis. Mas, em função das fortes chuvas em São Paulo, no domingo (10), a final contra a Itália foi interrompida e o resultado foi declarado empate. Com isso, as seleções brasileira e italiana dividiram o título da Copa do Mundo 2023. A conquista de ambas as equipes é legítima, mas terá para sempre um asterisco.