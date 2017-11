A Suíça terminou em segundo no Grupo B, atrás apenas de Portugal. Já a Irlanda do Norte foi superada pela Alemanha no Grupo C das Eliminatórias. O primeiro jogo entre as duas seleções será na quinta-feira, dia 9 de novembro, em Belfast. No dia 12, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez na Basileia. Quem vencer garante um lugar no Mundial da Rússia.