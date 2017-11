Visando os amistosos diante da Rússia e da Nigéria, o técnico da seleção da Argentina complementou a lista de jogadores convocados para a viagem até o pais da Copa do Mundo de 2018. Foram chamados quatro atletas que atuam no futebol local. Enzo Pérez, jogador do River Plate, eliminado nas semifinais da Copa Libertadores da América, Fernando Belluschi, do San Lorenzo e, dois jogadores do líder do campeonato nacional, o Boca Juniors, Darío Benedetto e Cristian Pavón.