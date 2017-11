Filippo MONTEFORTE / AFP

Com Gabriel Jesus no banco, Manchester City e Napoli fizeram jogo movimentado no Estádio San Paolo. Melhor para os ingleses, que venceram por 4 a 2 e garantiram a classificação antecipada para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Os italianos, que vivem grande fase no italiano, precisam quase de um milagre para avançar.

Esse resultado deixa o City em primeiro, com 12 pontos. O Shakhtar Donetsk aparece em segundo, com nove, enquanto o Napoli está em terceiro, com três. O Feyenoord é o lanterna, ainda sem pontos.

Aproveitando a força de sua torcida, os mandantes partiram para o ataque no primeiro tempo de partida e abafaram os visitantes. O time italiano começou pressionando a saída de bola do City, que teve dificuldades para passar do meio de campo.

A persistência e o domínio deram resultado aos 20 minutos. Se aproveitando de seu forte lado esquerdo, Insigne tabelou com Mertens, recebeu na área e bateu na saída do goleiro Ederson, abrindo o placar na Itália. A equipe de Maurizio Sarri, porém, recebeu uma má notícia aos 28 e perdeu o lateral-esquerdo Ghoulam lesionado.

Os comandados de Pep Guardiola foram eficientes e deixaram tudo igual em sua primeira boa oportunidade. Aos 33 minutos, Gündogan levantou na área, Otamendi subiu mais do que os zagueiros adversários e cabeceou para o fundo da rede.

O ritmo dos Citzens voltou acelerado ainda e o zagueiro John Stones precisou de dois minutos para virar o jogo. Após cobrança de escanteio, o inglês ganhou de cabeça, a bola bateu na trave e entrou. Os ingleses tentaram segurar o ímpeto dos italianos e manter a posse de bola, mas Sané derrubou Albiol na área aos 15 minutos e o juiz assinalou a penalidade. Jorginho foi para a cobrança e recolocou a igualdade no placar.

A torcida do Napoli subiu o som, mas, aproveitando um erro do adversário, o Manchester matou o jogo. Aos 23, Sané voou no contra-ataque e a bola sobrou para Agüero. O argentino entrou livre na área e bateu na saída de Reina. Sterling ainda fechou a conta nos minutos finais.

SHAKHTAR VENCE MAIS UMA

Vivendo bom momento na Liga dos Campeões, o Shakhtar Donetsk saiu atrás do Feyenoord, mas não demorou a reagir e ganhou por 3 a 1. Os gols da partida, realizada no Stadion Metalist, foram marcados por Facundo Ferreyra e Marlos, duas vezes.

Tentando conquistar seus primeiros pontos e continuar sonhando com uma improvável vaga na próxima fase, o time visitante abriu o placar logo aos 12 minutos da primeira etapa. Em jogada pela direita, Berghuis cruzou na cabeça de Jorgensen, que cabeceou para o chão e correu para o abraço.

A felicidade, porém, não durou tanto. Dois minutos depois, Facundo Ferreyra recebeu o passe, tentou chutar, o adversário cortou e a bola voltou nos pés do atacante, que não desperdiçou e deixou tudo igual. Aos 17, a defesa do time holandês afastou mal e Marlos aproveitou a sobra, chutou da entrada da área e virou para os ucranianos. O brasileiro ainda marcou mais um já no segundo tempo.