Jorginho tem passaporte italiano e já disputou um amistoso pela Itália no ano passado. Ele foi observado por Tite, mas acabou fora da última convocação do treinador, para os amistosos contra Japão e Inglaterra, nos dias 10 e 14 de novembro. O coordenador da Seleção, Edu, já conversou com o jogador.

Pesa contra o Arsenal o bom momento vivido por Jorginho no futebol italiano. Ele vem em ótima temporada com o Napoli, líder do Calcio, com dez vitórias em 11 jogos. O clube ainda tem chances de se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões. No Grupo F, está em terceiro, com três pontos.