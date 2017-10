O time de Maurizio Sarri continua invicto na competição, com 10 vitórias e apenas um empate até agora. O brasileiro Allan abriu o placar, aos 22 minutos do primeiro tempo, mas Falcinelli empatou aos 41. Três minutos depois, o espanhol José Callejón recolocou os anfitriões na frente., com o belga Dries Mertens definindo a vitória aos nove da segunda etapa.

Mais cedo, a Lazio (3º) atropelou por 5 a 1 o lanterna Benevento e chegou aos mesmos 28 pontos de Juventus. O time repartiu os gols da goleada, com Bartolomeu Quissanga 'Bastos' (4 minutos), Ciro Immobile (13), o sérvio Adam Marusic (24), Marco Parolo (76) e o português Nani (86) balançando as redes cada um uma vez. Já o gol de honra dos locais foi marcado pelo marroquino Achraf Lazaar (55).

A primeira temporada na elite do futebol italiano está sendo um calvário para o Benevento. Com 11 derrotas consecutivas, iguala o início do Grenoble do campeonato 2009-2010 da Ligue 1.