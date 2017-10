NELSON ALMEIDA / AFP

O Paris Saint-Germain deve continuar sendo um dos protagonistas na próxima janela de transferências. De acordo com o programa "Telefoot", da emissora francesa "TF1", o meia-atacante Philippe Coutinho, do Liverpool, tornou-se a prioridade dos franceses no mercado de verão de 2018.

Ainda segundo o canal, o diretor esportivo do PSG, Antero Henrique, e o empresário Kia Joorabchian já discutiram o assunto em reunião. O que pode dificultar a negociação, no entanto, é o interesse do Barcelona, que quase conseguiu contratar o brasileiro na última janela.

Um dos pontos mais difíceis de superar, no entanto, ainda é o jogo duro feito pelos Reds, que não querem liberar uma de suas maiores estrelas. Os ingleses recusaram uma proposta de cerca de 138 milhões de libras do Barça na última janela.