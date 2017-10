Divulgação

O atacante do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileiro, Neymar, estaria arrependido de ter trocado o Barcelona pelo clube francês. Segundo as informações da imprensa catalã, o brasileiro não estaria satisfeito com os métodos do treinador Unai Emery e com a vida na França. Já que Paris é uma cidade muito diferente de Barcelona.

A informação foi divulgada no programa 'La Portería' de Betevè e repercutida pelo portal Sport. Segundo as informações veiculadas, Neymar também teria problemas de relacionamento no vestiário do PSG, principalmente com os veteranos do clube. Além disso, seus familiares e os seus amigos próximo, do grupo "Toiss", não se adaptaram ainda a cidade.