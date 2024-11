A atacante Jaqueline, do Corinthians, se envolveu em um acidente de trânsito neste sábado (16), no Tatuapé, zona leste de São Paulo. O carro da jogadora atingiu a traseira de um veículo guiado por um homem de 48 anos, que, em razão do impacto, acabou atropelando a enfermeira Cibelle Jevene, de 40.