Divulgação / Porto

O Inter tentou contratar Juan Quintero no início de 2016. A negociação virou "novela" e, mesmo tendo acertado com o meia-atacante, o clube acabou desistindo da contratação do colombiano. Quase dois anos depois, o jogador de 24 anos pode enfim desembarcar no Brasil.

Norman Capuzzo, empresário do atleta, afirmou em entrevista ao jornal AS Colômbia, que clubes brasileiros seguem interessados no seu cliente. No início deste ano, Flamengo e Atlético-MG também negociaram com ele.

— Vários clubes na Colômbia perguntaram por Quintero, mas não se manifestaram com um interesse claro. No fim, muitos clubes da Colômbia, do Brasil e dos Estados Unidos estão interessados —disse o agente.