O Estado Islâmico voltou a ameaçar jogadores de futebol. Depois de divulgar uma montagem de Lionel Messi com uma lágrima de sangue, o grupo extremista publicou um cartaz em que Neymar está de joelhos, chorando e com um membro do EI armado a seu lado. Na mesma imagem, há uma montagem de Messi executado.

Nas últimas semanas, o Estado Islâmico tem tido perdas de territórios considerados estratégicos, como a perda do que eram consideradas as suas duas capitais. Na quinta-feira, o Iraque anunciou que recuperou a última parte do seu território que estava sob o domínio do EI.