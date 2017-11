Ben STANSALL / AFP

O Tottenham dominou e derrotou por 3 a 1 o Real Madrid, nesta quarta-feira (1), pela quarta rodada do Grupo H da Liga dos Campeões. Assim, garantiu a classificação antecipada às oitavas de final da competição, enquanto Cristiano Ronaldo e companhia terão de brigar pela segunda vaga.

O dono da festa em Wembley foi o jovem Dele Alli, autor dos dois primeiros gols da partida, aos 26 minutos de jogo e 10 do segundo tempo, e responsável por puxar os contra-ataques do Tottenham. O dinamarquês Christian Ericksen marcou o terceiro gol inglês aos 19. Aos 34, Cristiano Ronaldo marcou o gol de honra do Real.

O Tottenham, que na temporada passada falhou em se classificar às oitavas de final da Champions, mostrou todo seu potencial diante do atual bicampeão europeu, que se viu dominado pelo rival inglês nas duas partidas entre os clubes nesta edição da competição (1-1 no Santiago Bernabéu, há duas semanas).

Já o Real, que também vem tropeçando no Campeonato Espanhol, no qual está a oito pontos de distância do arquirrival e líder Barcelona, viu acabar sua impressionante marca de 30 jogos sem derrota na fase de grupos da Champions, um recorde histórico.

Com a vitória, o Tottenham se isolou na liderança do grupo H com 10 pontos em quatro rodadas, garantindo a classificação às oitavas. O Real é o segundo colocado com 7 pontos e só não vive situação dramática porque a outra potência do grupo, o Borussia Dortmund (3º, 2 pts), voltou a tropeçar diante do modesto cipriota Apoel (4º, 2 pts), empatando em 1 a 1 na Alemanha (1-1 na ida).