Jogadores do Barcelona-EQU chegaram a Porto Alegre no início da manhã desta quarta-feira Felipe Daroit / Agencia RBS

A logística do Barcelona-EQU para deixar Guayaquil até Porto Alegre era comum nos padrões do futebol: o time embarcaria na tarde de domingo, faria uma escala na Bolívia e chegaria ao Rio Grande do Sul no fim da manhã de segunda-feira, com cerca de 60 horas de antecedência em relação ao jogo diante do Grêmio, na Arena, pelas semifinais da Libertadores.

Problemas na documentação do avião que traria o grupo, no entanto, transformaram a escala em uma estadia de dois dias em Santa Cruz de la Sierra, e a chegada a Porto Alegre ocorreu apenas 16 horas antes do confronto — num avião reduzido, em que couberam apenas jogadores e membros da comissão técnica. Dirigentes e jornalistas precisariam de um plano B.

GaúchaZH relembra a linha do tempo da viagem do Barcelona-EQU, que acabou dois dias depois do previsto na programação original dos equatorianos.

Domingo, 16h7min

A delegação do Barcelona-EQU chegou ao aeroporto de Guayaquil às 16h7min de domingo, como previsto.

Domingo, 18h3min

Pouco depois, o grupo embarcou no avião para iniciar a viagem, que previa uma escala na Bolívia.

Segunda-feira, 0h5min

O avião pousou em solo boliviano, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, por volta da meia-noite de domingo para segunda. A previsão seria seguir pouco depois para o Brasil. O plano era desembarcar em Porto Alegre às 11h de segunda.

Segunda-feira, 1h35min

Ainda na madrugada de segunda, o Barcelona-EQU anunciou que problemas logísticos haviam atrasado o voo. Por isso, a delegação passaria a noite em Santa Cruz de la Sierra. A chance de chegar ao Brasil às 11h já não existia.

Segunda-feira, 12h42min

No início da tarde de segunda, GaúchaZH noticiou que um problema na documentação do avião tinha sido a causa do atraso, já que não havia autorização para o pouso no aeroporto Salgado Filho.

Segunda-feira, 16h22min

O voo foi definitivamente cancelado na tarde de segunda-feira. A prioridade do Barcelona passou a ser permitir aos jogadores desembarcar em Porto Alegre e ter tempo de descanso antes do jogo. A direção do clube indicou que um voo comercial seria uma alternativa.

Terça-feira, 9h

Sem poder embarcar para o Brasil, o Barcelona decidiu treinar na Bolívia mesmo. Na manhã de terça-feira, o time fez um trabalho com portões fechados na sede do Blooming.

Terça-feira, 20h5min

Na noite de terça, até a sessão de vídeo dada pela comissão técnica para os jogadores precisou ocorrer em solo boliviano.

Quarta-feira, 0h32min

O Barcelona-EQU precisou recorrer a uma alternativa: conseguiu um avião menor, com capacidade para 30 passageiros. Assim, os jogadores e a comissão técnica embarcaram para o Brasil nos primeiros minutos da quarta-feira, dia do jogo contra o Grêmio. Demais membros da delegação, incluindo dirigentes e jornalistas, ainda não tinham definição do que fariam.

Quarta-feira, 6h

Depois de mais de cinco horas de voo, os jogadores e a comissão do Barcelona finalmente encerraram a saga com o desembarque no Salgado Filho e seguiram para o hotel.

Quarta-feira, 7h7min

A chegada dos equatorianos ao Brasil foi tão complicada que o clube prometeu ingressos grátis a torcedores que forem ao hotel que serve de concentração para o clube em Porto Alegre.

Quinta-feira, 14h