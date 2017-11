A delegação do Barcelona de Guayaquil chegou a Porto Alegre por volta das 5h30min desta quarta-feira (1º). A equipe, que enfrenta o Grêmio pela semifinal da Libertadores , às 21h45min, na Arena, pousou no Aeroporto Salgado Filho em um avião da Forca Aérea do Equador.

Alguns torcedores com camisas do time estavam aguardando no setor de desembarque do terminal. A chegada da delegação do Barcelona ocorreu mais de 48 horas depois do previsto.