Lucas Barrios é cercado na parte final do último treinamento antes da decisão contra o Barcelona

Desde segunda-feira, o sotaque espanhol de jornalistas equatorianos, que chegaram bem antes da delegação, aguardada para a madrugada desta quarta-feira, é ouvido durante os treinamentos do Grêmio. Três emissoras de televisão brasileira também mandaram suas equipes.

Só a Rede Globo, em parceria com a RBS TV, instalará 50 câmeras no estádio e contará com o trabalho de 50 profissionais. Até o final da noite de terça (31), 338 profissionais de imprensa haviam se credenciado para a partida.