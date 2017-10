O time repartiu os gols da goleada, com Bartolomeu Quissanga 'Bastos' (4 minutos), Ciro Immobile (13), o sérvio Adam Marusic (24), Marco Parolo (76) e o português Nani (86) balançando as redes cada um uma vez. Já o gol de honra dos locais foi marcado pelo marroquino Achraf Lazaar (55).

A primeira temporada na elite do futebol italiano está sendo um calvário para o Benevento. Com 11 derrotas consecutivas, iguala o início do Grenoble do campeonato 2009-2010 da Ligue 1.