Ainda sem treinador, time sérvio é reforçado por jovens que conquistaram o Europeu Sub-19, em 2013, e o Mundial Sub-20, em 2015. FSS / Divulgação

Contando com nomes de peso do futebol europeu, como Ivanovic, Kolarov e Matic, a seleção da Sérvia fez uma boa campanha nas Eliminatórias e garantiu a vaga na Copa 2018, acabando com um ostracismo de oito anos alijada das competições internacionais. Porém, mesmo assim, a federação local decidiu criar um “fato novo” e demitiu o treinador que conduziu o time ao Mundial da Rússia.

Segundo a imprensa local, os motivos apontados para a queda de Slavoljub Muslin foram a sua postura retranqueira nos jogos e também a resistência em escalar os atletas mais jovens, como o meia Milinkovic-Savic, 22 anos, da Lazio. O treinador substituto ainda não foi anunciado, o que torna a perspectiva do time sérvio para o Mundial uma incógnita.

De fato, a Sérvia tem uma boa geração de jovens atletas. As conquistas do Campeonato Europeu Sub-19 em 2013 e, principalmente, do Mundial Sub-20 de 2015 revelaram nomes como o próprio Savic, o zagueiro Nikola Maksimovic, 25 anos, do Napoli, e o atacante Aleksandar Mitrovic, 23 anos, do Newcastle Untied, goleador do time nas Eliminatórias com seis gols.

A espinha dorsal do time sérvio está na defesa, composta predominantemente por atletas experientes. O capitão da equipe é o lateral-direito Branislav Ivanovic, 33 anos, ex-Chelsea e hoje no Zenit, da Rússia. Destaque também para o volante Nemanja Matic, 29 anos, do Manchester United, e para o lateral da Roma, Alexandar Kolarov, 31 anos, que vem jogando no meio-campo.

No setor ofensivo, merece destaque o meia-atacante Dusan Tadic, do Southampton. Atuando aberto pelo lado esquerdo, o jogador de 28 anos é o líder de assistências da equipe e é o principal responsável por municiar o artilheiro Mitrovic.

O grande desafio da equipe será passar da primeira fase, algo que a Sérvia jamais conseguiu desde a desintegração da antiga Iugoslávia. Porém, enquanto o novo técnico não for anunciado e não implementar as suas ideias, será difícil traçar um prognóstico.