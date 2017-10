Fora da Copa do Mundo de 2018, o Chile procura um novo técnico. Após a saída de Juan Antonio Pizzi, que pediu demissão depois da derrota para o Brasil, a confederação de futebol daquele país começou a estudar alguns nomes. Um deles seria o colombiano Reinaldo Rueda, que comanda o Flamengo. A informação foi divulgada pelo jornal "CDF", do Chile. Questionado sobre a situação, o treinador rubro-negro disse ficar honrado com a possibilidade, mas lembrou que tem vínculo com o clube carioca.