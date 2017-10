Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter decepcionou no empate em 0 a 0 com o Boa. Na terra do ET, o futebol do Inter desapareceu. Ou melhor, foi abduzido. Dá para desculpar o mau rendimento pelo desfalques, pelo desentrosamento, pelas fracas atuações individuais e pela inexistência de trabalho coletivo. No final, todos reconheceram que o time jogou muito abaixo do que se esperava e o empate acabou sendo um resultado justo.

Não houve um setor que tenha jogado bem. E isso afetou a estreia do garoto Jeferson, a aposta de Guto Ferreira para o lugar de Edenílson. Defensivamente, o Inter correu riscos, principalmente no primeiro tempo e, ofensivamente, a equipe produziu muito pouco. Teve uma boa chance com Nico López no primeiro tempo e, quase no finalzinho do jogo, outra com William Pottker.