Roger Machado projeta decisão do Gauchão; acompanhe ao vivo 

O técnico Roger Machado concede entrevista coletiva nesta sexta-feira (14) para projetar a decisão do Gauchão . O comandante colorado busca seu primeiro título pelo Inter.

O Inter vem de vitória por 2 a 0 no primeiro clássico e, agora, pode até perder por um gol de diferença que será campeão. O Gre-Nal decisivo ocorre no próximo domingo (16), às 16h, no Beira-Rio.