Durante ato em Brasília, Bolsonaro e aliados pedem anistia aos acusados pelo 8 de Janeiro

Em ato em Brasília, capital federal, nesta quarta-feira (7), o ex-presidente Jair Bolsonaro subiu no carro de som e voltou a defender a anistia dos acusados de envolvimento no 8 de Janeiro.

Bolsonaro afirmou que se o projeto, que livra da punição os condenados pelos atos extremistas, for aprovado no Congresso, não poderá haver qualquer contestação dos demais Poderes.

— Anistia é um ato político e privativo do Parlamento brasileiro. Se o Parlamento votou, ninguém tem que se meter em nada, tem que cumprir a vontade do parlamento, que representa a vontade da maioria do povo brasileiro — disse.