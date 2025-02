Torcedor do Inter é preso suspeito de importunação sexual em jogo contra o Avenida

Caso ocorreu no estádio colorado.

Um homem de 47 anos foi preso na noite de domingo (2) suspeito de importunação sexual . Segundo a polícia, ele teria tocado uma mulher de 32 anos de forma inadequada nas pernas e a abraçou tocando nos seios dela . O fato ocorreu durante a comemoração do gol de Bernabei, o único da vitória colorada por 1 a 0 sobre o Avenida , pela quarta rodada do Gauchão.

De acordo com o delegado Vinícius Nahan, da 2ª DP de Porto Alegre, o homem é morador da Capital e tem antecedentes relacionados a crimes de trânsito .

O homem foi encaminhado ao Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp).

