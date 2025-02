Wesley tem contrato com o Inter até o final de 2026. André Ávila / Agencia RBS

A janela de transferências do futebol mexicano foi encerrada neste domingo (2), e a chance de o Inter perder Wesley para o América-MEX foi temporariamente descartada. A proposta mexicana era de U$S 9 milhões pelo atacante.

Esta foi a segunda tentativa de um clube do Exterior de tirar o jogador do Beira-Rio. Antes, em dezembro, os russos do Krasnodar acenaram com altos valores na operação (U$S 10 milhões). As propostas não foram adiante por motivos distintos.

Com isso, o Colorado planeja uma renovação com o jogador para espantar qualquer possibilidade de saída.

O atleta, que completará 26 anos em 30 de março, tem vínculo com o Inter até o final de 2026. Mesmo com o tempo relativamente longo, a ideia é apresentar melhores condições salariais e aproximar os vencimentos de Wesley com os de outros destaques da equipe, que ganham mais, para evitar um assédio maior na próxima janela de transferências, na metade do ano.

Wesley foi contratado no começo de 2024 após passagem apagada pelo Cruzeiro. Ganhou espaço com Coudet, mas se firmou como um dos pilares do time sob o comando de Roger Machado. No total, até o momento, o atacante tem 52 partidas, 13 gols marcados e duas assistências.

Depois de encerrar o ciclo de contratações, que inclui ainda a busca por um lateral-direito e um zagueiro, a direção colorada pretende propor um novo modelo para renovar com o ponta. Não está descartada uma conversa com o Palmeiras para aquisição de um percentual maior de Wesley. Atualmente, cada clube tem 50% dos direitos econômicos do craque.

Wanderson

Os paulistas, enquanto isso, recentemente demonstraram interesse em Wanderson. O executivo André Mazzuco não descartou a saída do jogador, mas ressaltou que o negócio precisaria ser "positivo para todas as partes". O Inter ainda tem parcelas para quitar com o clube nos próximos anos pela contratação de Bruno Tabata.