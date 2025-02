Inter tem sete desfalques e apenas um pendurado antes do Gre-Nal

Bruno Henrique é o único pendurado do lado do Inter antes do clássico. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

A preparação para o Gre-Nal 444 pelo lado do Inter começa com algumas certezas. São sete desfalques garantidos no clássico do próximo sábado (8), às 21h, na Arena do Grêmio. Outros dois jogadores serão reavaliados para saber as condições para a partida.

Por outro lado, apenas um atleta está pendurado. Com isso, a comissão técnica definirá quais peças serão preservadas diante do Brasil de Pelotas nesta quarta (5), último confronto antes do encontro com o maior rival.

Atualmente, o Departamento Médico tem cinco atletas em tratamento com previsões de liberações depois do duelo. Rochet, que se recupera de uma tendinose no joelho esquerdo, é o mais próximo de voltar. O goleiro deve atuar na segunda metade deste mês.

Por outro lado, Gabriel Carvalho, Mercado, Bruno Gomes e Lucca Drummond não têm prazo de retorno. O caso mais simples é do jovem de 17 anos, que se recupera de cirurgia no pé esquerdo, enquanto o trio trata de cirurgias ligamentares no joelho.

Dois jogadores serão reavaliados a partir desta segunda-feira na reapresentação: Bruno Tabata e Clayton Sampaio. O meia deve ser relacionado no Gre-Nal caso tenha condições físicas. Ele recebe cuidados especiais pelas lesões musculares na temporada passada e desconforto na coxa esquerda, apresentada durante a pré-temporada. Já o zagueiro teve uma lesão no calcanhar esquerdo e perdeu espaço para Victor Gabriel e Kaíque Rocha.

Outras duas baixas são de atletas à serviço da seleção brasileira sub-20. Gustavo Prado e Ricardo Mathias são alternativas do time de Ramon Menezes no Sul-Americano da categoria, na Venezuela. Ambos devem voltar somente na segunda metade do mês.

Um pendurado

Em compensação, por suspensão há apenas um jogador de sobreaviso para enfrentar o Brasil de Pelotas. Bruno Henrique recebeu amarelos contra o Guarany de Bagé e diante do São José. Caso ganhe uma nova advertência na quarta, ele ficaria inelegível para o clássico.

Preservação

Roger escolherá a equipe que enfrentará o Brasil de Pelotas em dois treinos. O treinador admitiu preocupação com o critério físico e concederá minutos para suplentes. Jogadores como Kaíque Rocha, Rogel, Ramon, Ronaldo, Carbonero e Valencia devem ganhar espaço.

Inter e Brasil se enfrentam nesta quarta (5), às 20h, no Beira-Rio. O embate é válido pela quinta rodada do Gauchão.