Mesmo com semifinal do Gauchão, Inter vasculha o mercado na reta final da janela de transferências

José Olavo Bisol, Alessandro Barcellos e André Mazzuco buscam contratações para o Inter. Fernando Alves, Lance de Craque / Divulgação

Veja a lista de todos os jogadores do elenco e as carências em cada posição;

Inter vai atrás de reforços para as competições nacionais e Libertadores;

Lesões e saídas desfalcarão o time não só no Gauchão.

O foco do Inter é a semifinal do Gauchão, mas o mercado colorado precisa estar ativo nessa reta final de janela. O período de transferências no Brasil vai até 28 de fevereiro, e o grupo de jogadores tem carências claras.

Mesmo que não possa inscrever reforços no Estadual, o ano ainda prevê Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. E muitos jogos acavalados por conta do Mundial de Clubes no meio do ano. Algumas peças, inclusive, são de necessidade urgente.

A lateral direita é um desses casos. A lesão de Bruno Gomes, que basicamente acabou com seu ano, abriu espaço para Braian Aguirre. A resposta do argentino, porém, não foi a esperada. Nathan, a alternativa, tem apenas 45 minutos no time e não parece agradar, já que pouco recebe oportunidades. Seu contrato de empréstimo vai até junho.

Outra posição que precisa intensificar a busca por reforços é a de volante. A iminente saída de Thiago Maia deixará o time com dois veteranos, Fernando (37 anos) e Bruno Henrique (35) e um jovem, Luis Otávio (17). Só Ronaldo, que veio do Juventude, está no meio-termo e tem experiência na Série A. Roger já alertou sobre isso:

— Se acontecer a saída do Thiago, talvez precise buscar um outro jogador, com características parecidas, para ter no mínimo dois jogadores por função.

A criação do time também pode precisar de gente. Quatro jogadores são meias: Alan Patrick, Bruno Tabata, Gabriel Carvalho e Gustavo Prado. Roger tende a escalar dois deles em seu time perfeito. O problema é que os três primeiros se lesionaram. Alan Patrick alimenta esperança de jogar a segunda partida da semifinal do Gauchão. Tabata e Gabriel nem entraram em campo ainda em 2025. E Gustavo Prado retornou agora depois de ser campeão sul-americano sub-20 com a seleção. Pode ficar à disposição contra o Caxias já neste sábado (22). Gabriel sairá no meio do ano, já negociado com o Al-Qadsiah, da Arábia Saudita. Por isso é importante a varredura do mercado atrás de reposição.

A venda de Thiago Maia deve servir para isso. A ideia do clube é usar o dinheiro da negociação do volante para ir ao mercado. Lateral e volante serão os alvos iniciais.

Inter, posição por posição

Goleiros:

Rochet, Anthoni e Ivan

Os três têm condições de jogar sem causar prejuízos ao time.

Laterais-direitos:

Aguirre e Nathan

Aqui há uma necessidade. Aguirre não teve uma atuação de encher os olhos e, mesmo assim, Nathan não consegue tomar seu lugar. O Inter precisa de mais um jogador.

Laterais-esquerdos:

Bernabei e Ramon

Há duas opções. Bernabei foi o melhor da posição em 2024 e Ramon é um reserva com experiência em Série A.

Zagueiros:

Vitão, Victor Gabriel, Rogel, Clayton Sampaio e Kaíque Rocha

Não fosse o achado de Roger com Victor Gabriel, o Inter teria sérios problemas na zaga. Um jogador experiente seria bem-vindo.

Volantes:

Fernando, Ronaldo, Bruno Henrique, Thiago Maia e Luis Otávio

Thiago Maia só está na lista porque ainda não é oficial sua transferência. Fernando e Bruno Henrique estão com mais de 35 anos. Otávio tem metade disso. Ronaldo ainda busca afirmação. É posição a ser buscada com urgência.

Meias:

Alan Patrick, Bruno Tabata, Gabriel Carvalho e Gustavo Prado

No esquema ideal de Roger, dois jogadores dessa função compõem o time titular. Mas no cenário atual, dos quatro candidatos, três estão lesionados. Só Gustavo Prado está apto, e ainda não atuou pelo time em 2025, porque estava com a seleção sub-20.

Pontas:

Wesley, Wanderson, Vitinho e Carbonero

Está bem servido. O time deverá ter apenas um se todos estiverem à disposição. E mesmo que use dois, eles têm dado boa resposta.

Centroavantes:

Borré, Valencia, Ricardo Mathias e Lucca

Aqui, por ora, não há necessidade. O retorno de Ricardo Mathias da seleção sub-20 dá a Roger um reserva de bom nível mesmo que precise usar Valencia e Borré juntos.