Renê tem 123 partidas com a camisa colorada Jefferson Botega / Agencia RBS

O último dia útil de expediente no Departamento de Futebol do Inter foi marcado por uma reunião com Renê. O lateral-esquerdo, que tem contrato prestes a expirar, trata sobre a possibilidade de permanência para 2025.

No CT Parque Gigante, após o treino na manhã desta sexta-feira (6), o jogador teve uma conversa com Felipe Dallegrave, representante jurídico do clube na pasta do futebol. As conversas estão evoluindo, mas falta a assinatura da prorrogação até dezembro do próximo ano.

O vínculo entre Inter e Renê tem duração até 31 de dezembro. O salário não é dos mais altos do elenco e a tendência é de manutenção da faixa salarial.

O atleta, que perdeu espaço pelo rendimento de Bernabei no segundo semestre, foi alvo de críticas da torcida pelo desempenho entre 2023 e 2024. Mesmo com a resistência, a direção considera Renê uma peça importante no elenco de Roger Machado, também pelo papel de liderança.

Outro motivo para uma eventual permanência do lateral é a indefinição de Bernabei. Há conversas com o Celtic sobre o tema, mas não há nada garantido neste momento.