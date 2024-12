As cinco atrações do Inter para encarar o Fortaleza

Gustavo Prado (E) e Gabriel Carvalho devem aparecer no time. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Na última rodada do Brasileirão, o Inter deve ter mais de meio time de desfalques. Alan Patrick, lesionado, está fora. Bruno Henrique e Wanderson, suspensos, também. Além deles, Rogel, que deixou o jogo contra o Botafogo com dores, e Wesley, que perdeu o pai na noite de quarta (4), também devem ser desfalques.

Thiago Maia, igualmente por questões familiares, foi liberado da última semana. Essas ausências abrem caminho para Roger testar jogadores, e para jovens mostrarem valor no Castelão, diante do Fortaleza.

Ainda que a partida não mude o futuro colorado (no máximo, a equipe oscilará entre quarta ou quinta posição), Roger não deve levar equipe descaracterizada ao Ceará. O treinador disse:

— Nossa missão é colocar o clube na melhor colocação, e ser quarto lugar é muito importante.

Apesar disso, a partida pode apresentar cinco novidades e dar oportunidades para jogadores pouco aproveitados. A seguir, veja as possíveis mudanças.

Gabriel Carvalho

Reserva nas últimas partidas, mas um dos que mais entraram, o jovem de 17 anos é o principal candidato a titular na vaga de Wesley, que deve ser liberado após a morte de seu pai.

O meia deve atuar do lado esquerdo, com Bruno Tabata na direita. A ideia, porém, é que não fique preso à beirada, mas tenha liberdade de locomoção pelo meio para abastecer Borré e Valencia.

Gustavo Prado

Como não entrou mal em todas as partidas em que recebeu chances, está cotado para aparecer na equipe.

A tendência é de que comece no banco, mas, como Roger alertou na última coletiva, seu modelo de jogo exige um sacrifício maior dos pontas. Por isso, costuma fazer as trocas por volta dos 15 minutos do segundo tempo. Gustavo deve receber no mínimo meia hora.

Luis Otávio

O volante de 17 anos, que entrou em cinco partidas da Série A (somando 25 minutos no total), deverá entrar em campo no Castelão. É que a dupla de volantes tende a ser Rômulo e Fernando. E nenhum deles costuma completar as partidas.

Por isso, é de se prever seu ingresso. Chance para, de repente, dobrar o tempo que tem como profissional e já preparar terreno para 2025.

Victor Gabriel

O zagueiro de 20 anos pode até não entrar, mas deve ao menos ficar no banco diante do Fortaleza. Como Rogel deixou o jogo contra o Botafogo com dores, deve ser ausência no Castelão.

Assim, Roger escalaria, naturalmente, Vitão e Clayton Sampaio como dupla de zaga. A alternativa seria o jogador que chegou do Sport em abril.

Ricardo Mathias

O último toque na bola de Ricardo Mathias no time principal do Inter foi de letra, no gol contra o Corinthians, em São Paulo, há exatos dois meses. O centroavante de 18 anos só jogou pelo time sub-20 desde então.

Como Roger deve repetir Borré e Valencia juntos, o jovem atacante é a alternativa de substituição. Ele, em tese, está à frente de Alario na hierarquia dos reservas.