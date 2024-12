Em sua estreia com o Alavés, Eduardo Coudet é eliminado por equipe da quarta divisão na Espanha

Ex-treinador do Inter começou trajetória no seu novo clube com eliminação nos pênaltis.

No tempo normal, Minera e Alavés empataram em 1 a 1 . O jogo, então, foi para a prorrogação e mais uma vez acabou na igualdade: 2 a 2 . Nos pênaltis, no entanto, melhor para a equipe de Murcia, que jogava em casa, no Estádio Municipal Ángel Celdrán. O Minera fez 4 a 2.

A missão no País Basco promete ser complicada para Coudet. O Alavés é 16º colocado no Campeonato Espanhol, com 14 pontos conquistados. A próxima partida do clube basco é contra o Osasuna, domingo (8), pela 16ª rodada da La Liga.