Chefe do Pentágono promete ajudar com 'deportações em massa' de migrantes

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse nesta segunda-feira (27) que o Exército continuará ajudando nas deportações "em massa" de migrantes ordenadas pelo presidente Donald Trump, em seu primeiro dia oficial no comando do Pentágono.

Após uma votação apertada de confirmação no Senado, o ex-apresentador da Fox News deixou claro que trabalhará para executar a agenda de Trump, incluindo o uso do exército para facilitar deportações.

"Respaldar as deportações em massa em apoio ao objetivo do presidente é algo que o Departamento da Defesa continuará fazendo", disse Hegseth aos repórteres.

A Colômbia recusou dois aviões militares americanos com migrantes a bordo no fim de semana, o que levou Trump a ameaçar com tarifas que acabaram levando o aliado dos EUA a recuar e aceitar os voos de repatriação.