O Inter ganhou tempo na busca por um zagueiro

As duas últimas partidas estão trazendo ao Inter ótimas notícias. O jovem zagueiro Victor Gabriel fez gol na estreia pelo Gauchão e teve uma atuação segura diante do Juventude. O principal ponto fraco da equipe, que tem sido comentado desde o ano passado, é o sistema defensivo.

A falta de alternativas na zaga e nas laterais preocupa o torcedor. Vitão é um expoente técnico, mas após a lesão de Gabriel Mercado tem atuado sem uma dupla do mesmo nível de qualidade. Pode ser que Victor esteja se apresentando como uma ótima saída ao clube.

Apesar do desempenho que oscilou no jogo contra o Guarany de Bagé, Victor Gabriel demonstrou personalidade. Ele não se abalou com os erros que cometeu e conseguiu ser importante para que o time buscasse a recuperação na partida. Claro que a principal característica de um zagueiro tem que ser a defesa, mas saber entrar na área adversária como fator surpresa conta muitas estrelas no currículo.

Diante do Juventude, Victor Gabriel conseguiu mostrar um pouco mais de suas virtudes como defensor. O time quase não sofreu com as investidas dos visitantes. E, quando necessário, o jovem zagueiro do Inter fez ótimas intervenções. Vale destacar que o confronto tinha o peso de uma primeira divisão de Campeonato Brasileiro. Foi um grande teste para todos que entraram em campo.

Impossível projetar o potencial de Victor Gabriel. Porém, as primeiras impressões são favoráveis. Para que ele possa figurar cada vez mais entre os titulares será necessária uma regularidade dentro da competição estadual. Além disso, testes contra adversários mais qualificados podem ajudar nessa sequência de temporada.

Para a direção é essencial não abrir mão de buscar um zagueiro. A incógnita sobre o menino da base e a falta de confiança em Rogel e Clayton Sampaio obrigam o clube a contratar algum jogador que possa chegar assumindo titularidade. Esse deve ser o pensamento de quem sonha em títulos na temporada de 2025.

