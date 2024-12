Ex-Inter, Eduardo Coudet é anunciado como técnico de clube espanhol

Coudet saiu do Inter em julho deste ano.

Eduardo Coudet é o novo técnico do Deportivo Alavés, da Espanha. O anúncio foi feito pelo clube por volta das 16h30min desta segunda (2).

Ex-Inter, Chacho estava sem clube desde julho , quando foi demitido após derrota para o Juventude , na Copa do Brasil. Ele assumirá o lugar de Luís García Plaza na sua nova equipe.

O contrato foi assinado até o final desta temporada , com possibilidade de renovação automática em caso de objetivos atingidos.

Esta será a segunda passagem de Coudet pelo futebol espanhol. Em 2020, ele deixou o Beira-Rio rumo ao Celta de Vigo, onde ficou até o fim de 2022. Por lá, foram 84 jogos, com 31 vitórias.

O Alavés é o 16º colocado da La Liga, com 14 pontos em 15 partidas.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.