Quais jogadores do Inter podem ser preservados contra o São José

Roger Machado não conta com peças importantes no elenco.

Sob pressão para voltar a vencer o Gauchão, o Inter prometeu utilizar força máxima nesta edição da competição . O início de temporada, com pouco tempo de preparação física, porém, pode obrigar algumas preservações pontuais devido ao desgaste dos atletas.

Isso já pode ocorrer na partida contra o São José, às 21h30min de terça-feira (27), no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Tanto Wesley quanto Wanderson, por exemplo, podem ser preservados, uma vez que Vitinho e Carbonero estão disponíveis para substituí-los .

Sem descanso

Entre os jogadores que mais atuaram em 2025, contudo, alguns carecem de substitutos no momento, o que pode impedir um descanso. Para a vaga de Borré, Valencia está em fase final de recuperação de desconforto muscular e ainda é dúvida. Sendo assim, dificilmente o colombiano sairá do time agora .

