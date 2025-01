São José x Inter: tudo sobre o jogo da 3ª rodada do Gauchão. Arte GZH

O confronto entre São José x Inter, pela 3ª rodada do Gauchão, será às 21h30min desta terça-feira (28). A partida ocorre no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

O Inter vem de vitória sobre o Juventude na última rodada. O time tem quatro pontos e está na liderança do Grupo B do Gauchão.

Já o São José empatou no sábado (25) em 1 a 1 com o São Luiz. Com dois pontos, é o vice-líder do Grupo A.

Escalações para São José x Inter

São José: Alex Peralta, Danielzinho, Fredson, Rafael Dumas e Lailson; Jhonata Varela, Gabriel Terra, Lucas Hulk; Marcos Vinícius, Renê e Douglas. Técnico: Rogério Zimmermann

Inter: Anthoni; Aguirre, Victor Gabriel, Vitão e Bernabei; Fernando (Ronaldo) Thiago Maia (Bruno Henrique), Alan Patrick, Wanderson e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado

Arbitragem para São José x Inter

Anderson Daronco, auxiliado por Mauricio Coelho Silva Penna e Conrado Bittencourt Berger. VAR: Douglas Schwengber da Silva.

Onde assistir a São José x Inter

O Premiere anuncia a transmissão.

GZH acompanha o jogo em tempo real;

Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

A Jornada Digital da Gaúcha começa às 19h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h45min ;

O Premiere anuncia transmissão;

O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

Como chegam São José e Inter

SÃO JOSÉ

O São José empatou suas duas partidas no Gauchão. Após briga de torcedores no Passo D'Areia, na primeira rodada, a Federação Gaúcha modificou o local da partida para Novo Hamburgo. O clube da Zona Norte de Porto Alegre, queria ter mandado a partida em Ijuí, onde atuou no sábado, ou Pelotas, onde jogará na próxima rodada.

INTER

O Inter chega de vitória por 2 a 0 no Juventude, no sábado (25). O técnico Roger Machado deve manter a base do time. Modificações pontuais devem ser realizadas só em caso de desgaste.