Inter libera Rômulo para realizar exames médicos e assinar com o Tigres

A revisão médica é o último passo para a negociação com o Tigres ser fechada. O negócio gira em torno dos US$ 5 milhões (cerca de R$ 29,5 milhões, na cotação atual), por 85% dos direitos do atleta. O Inter pode receber mais US$ 500 mil (R$ 2,9 milhões) caso o jogador atinja algumas metas.