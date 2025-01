Victor Gabriel por Hyoran; o acordo entre Inter e Sport que garantiu o novo titular da zaga colorada

Jovem zagueiro foi titular contra o Juventude. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Após as boas atuações contra Guarany de Bagé e Juventude, Victor Gabriel está conquistando o seu espaço e, no momento, virou titular da zaga do Inter. Depois da vitória de sábado (25) no Beira-Rio, o técnico Roger Machado fez elogios ao defensor.

E a boa notícia é que no início deste ano a direção colorada conseguiu ampliar o empréstimo de Victor Gabriel até dezembro de 2025. Para isso cedeu, também por empréstimo, o meia Hyoran ao Sport, clube que é dono dos direitos federativos do zagueiro.

Para a operação ser concretizada, Victor Gabriel teve que ampliar o contrato com o Sport até 2027. O empréstimo tem opção de compra com um valor na casa de R$ 3 milhões por parte dos direitos econômicos.

Já Hyoran tem contrato com o Inter até 2026. No final da temporada, o Sport poderá avaliar se deseja continuar com o meia de 31 anos, que está fora dos planos no Beira-Rio.