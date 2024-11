O esteio da defesa do Inter chegou a se despedir dos companheiros, recolher suas coisas e viajar. Mas a negociação com o Betis falhou por conta do fair play financeiro dos espanhóis, e isso manteve Vitão no Beira-Rio, para a sorte de Roger Machado e dos colorados. O zagueiro se tornou a maior referência do setor e sabe-se lá como estaria a equipe se ele tivesse sido negociado realmente.