A manhã da quarta-feira (13) foi de treino forte nos dois campos do CT Parque Gigante. O susto da atividade ficou por conta de Thiago Maia. O volante sentiu um problema no joelho direito. Já Wanderson e Bruno Tabata não participaram do treinamento com bola. Na parte aberta para a imprensa, foi possível ver Fernando trabalhando normalmente.