As boas atuações de Bernabei pelo Inter estão repercutindo na Escócia. Nesta quinta (26), os sites locais destacaram a assistência dada pelo argentino para o gol de Rafael Borré no empate por 2 a 2 com o Bragantino, quarta-feira (25). Emprestado pelo Celtic até dezembro de 2024, o lateral não teve boa passagem pelo Reino Unido, e os sites escoceses consideram "improvável" a possibilidade de o atleta ser aproveitado pelo clube de Glasgow em 2025.