Depois de destaque na base colorada nos últimos anos, Ricardo Mathias começa aos poucos a ganhar espaço entre os profissionais, inclusive, depois dos elogios de Roger Machado. O camisa 49, que completou 18 anos no último mês, tem vínculo curto com o clube: até o final de julho de 2025. Entretanto, as conversas já foram iniciadas pela renovação.