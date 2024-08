Um gol nos acréscimos salvou o Inter de perder para o Athletico-PR no Beira-Rio. Não interrompeu a sequência de 12 jogos sem vitória, mas ao menos garantiu um pontinho. Depois de sair ganhando com Wesley, levou a virada mas Wanderson empatou em 2 a 2 uma partida que parecia perdida, pela 22ª rodada do Brasileirão.