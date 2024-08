O retorno de Wanderson aos gramados, após quase um mês se recuperando de uma lesão muscular, foi motivo de celebração por conta do gol marcado nos acréscimos do empate em 2 a 2 com o Athletico-PR. O gol salvou o Inter de uma derrota em pleno Beira-Rio. Mesmo assim, o resultado em casa não foi comemorado. O time está há 12 jogos sem vencer.