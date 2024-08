O Inter empatou em 2 a 2 com o Athletico-PR, neste domingo (11), pela 22ª rodada do Brasileirão. Wesley marcou o primeiro gol colorado, João Cruz e Canobbio viraram o placar no Beira-Rio. Nos acréscimos do segundo tempo, Wanderson igualou. Acompanhe a repercussão da partida na Jornada Digital da Gaúcha.