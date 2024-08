Com Igor Gomes na lateral-direita e a volta de Thiago Maia, Roger Machado promoveu a estreia do uruguaio Rogel na zaga contra o Athletico-PR. Após construção de Rômulo e assistência de Gabriel Carvalho, muito cedo, o Inter abriu o marcador com Wesley. O guri de 16 anos teve chance de ampliar. Parecia que viria uma vitória tranquila.