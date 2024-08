Nada parece dar certo no Inter. O clube vive profunda crise de identidade, que começa nas paredes do Beira-Rio e vai para as laterais do time, por onde é vazado em todos os jogos. O Inter está sem rumo. Trocou técnico, vice de futebol e agora o diretor esportivo. Mas nenhuma mudança faz o desempenho melhorar. Precisará suar muito para não cair.