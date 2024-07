A reunião do presidente Alessandro Barcellos com o Conselho de Gestão, nesta quinta-feira (11), não rendeu uma definição sobre o futuro treinador do Inter. Os quatro vice-presidentes ouviram e deram sugestões de nomes em uma situação embrionária, e ainda longe de um desfecho positivo. Diante do cenário posto, o clube avalia esperar para conversar com Roger Machado.