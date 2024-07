O Inter de Eduardo Coudet volta a campo às 20h desta quinta-feira (4) para enfrentar o Fluminense de Mano Menezes, que faz sua estreia no comando da equipe carioca. Até hoje, os treinadores duelaram quatro vezes, com vantagem para o técnico argentino, que soma três vitórias, contra uma do brasileiro. Não houve, até hoje, nenhum empate nos confrontos entre eles.